Beyond Meat

Pflanzliche Alternativen erobern auch den Burger-Markt. Beyond Meat expandiert nun im Nachbarland Deutschland mit dem Angebot. Ab diesem Monat wird dort Beyond Burger in über 1.600 Rewe-Filialen in Deutschland ins Sortiment aufgenommen. Damit wolle man die "leckeren pflanzlichen Fleischprodukte für jeden zugänglich machen", sagt Jaap Veth, Sales Manager Retail D-A-CH bei Beyond Meat. Die Hälfte der Deutschen würden bereits weniger tierisches Fleisch als noch vor fünf Jahren verzehren. "Jeder Fünfte konsumiert jetzt mindestens einmal die Woche pflanzliches Fleisch. Wir sind sehr stolz darauf, unseren beliebten Beyond Burger in weitere Rewe-Supermärkte zu bringen. So profitieren die Menschen deutschlandweit von den Vorteilen, die pflanzliches Fleisch hat, und können weiterhin das essen, was sie lieben", sagt er weiter.