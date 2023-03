Der deutsche Kosmetikkonzern Beiersdorf hat dank starker Zuwächse im Kosmetikgeschäft eines der besten Geschäftsjahre seiner jüngeren Geschichte erzielt und blickt vorsichtig optimistisch voraus.

Bei einem im vergangenen Jahr organisch um gut zehn Prozent auf 8,8 Milliarden Euro gewachsenen Konzernumsatz sprang der Betriebsgewinn vor Sondereffekten um fast ein Fünftel auf rund 1,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Wachstum in dieser Höhe gerechnet. Die Aktionäre sollen trotz der glänzenden Geschäfte wie in den vergangenen Jahren 70 Cent Dividende je Aktie bekommen.