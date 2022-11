Bio Austria: Das Bio-Produkt des Jahres 2023

Doppel-Spitze beim Branchenpreis: Produkte aus Tirol und Niederösterreich wurden prämiert.

Den ersten Platz belegten gleich zwei Einreichungen: Sowohl der Bio vom Berg – Vinschgerlaib als auch "Da’Biolupi" vom Dunkelsteiner Rösthaus wurden mit der Auszeichnung Produkt des Jahres prämiert. Der Vinschgerlaib ist ein Roggenmischbrot auf Natursauerteig-Basis der Tiroler Genossenschaft Bioalpin, die seit zwanzig Jahren Biolebensmittel von Biobäuerinnen und Biobauern in Tirol unter der Marke "Bio vom Berg" vertreibt. In Tirol und auch darüber hinaus sind diese Produkte beim Lebensmittelhändler MPreis erhältlich. "Da’Biolupi" vom Dunkelsteiner Rösthaus ist ein sogenannter Kaffee-Ersatz aus Süßlupinen. Süßlupinen weisen einen ähnlich hohen Eiweißgehalt wie Sojabohnen auf, enthalten wenig Bitterstoffe und lassen sich wie Kaffeebohnen rösten. Nicht immer ist Kaffee-Ersatz allerdings eine geschmackliche Offenbarung - in diesem Fall jedoch überzeugt das Produkt auf ganzer Linie. Die Kategorien Neben dem Hauptpreis wurden auch Auszeichnungen in acht Kategorien vergeben:



Farm & Craft: Weinviertler Bio-Erdnussbutter von Roman & Stefan Romstorfer

Farm & Craft – Niederösterreich: Bio-Kichererbsen-Miso von Genusskoarl

Farm & Craft – Oberösterreich: „Ich bleib am Hof“ Sonnberg Bio Kalbfleisch

Retail & Big Brands: Ja! Natürlich Bio-Ingwer aus dem Seewinkel vom Bio-Pusztahof Michlits

Getränke: Wildshuter Bio-Hopfen Gin vom Stiegl-Gut Wildshut sowie Randig Ingwer Sirup vom Vetterhof

Bio Austria: Bio Speckup Rinderspeckpulver von Robert Weißengruber

Bio-Garten: Saatgut von natürlich für uns

Convenience: Käsekrainer mit Gemüse von Rebel Meat