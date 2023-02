NuernbergMesse / Thomas Geiger

Seit 14. Februar sieht Nürnberg wieder grün - denn das Messe-Duo Biofach und Vivaness lockt wieder zum gewohnten Termin Aussteller:innen und Besucher:innen rund um die Themen Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik.

"Bio. Ernährungssouveränität. Wahre Preise." - das ist der Fokus der diesjährigen Biofach, die vom 14. bis 17. Februar in Nürnberg stattfindet. Die Trends sind klar und reichen von "New Glocal" über "Vegan meets Tradition" bis hin zu "Less is More" sowie "New Sweeteners", die an die Food-Trends des Zukunftsinstituts angelehnt wurden. Wie üblich will die Weltleitmesse damit wieder aufzeigen, wie die Wertschöpfungskette vom Acker bis zum Teller sowie nachhaltige ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft funktioniert.





222 der 2.765 Aussteller aus 95 Ländern stellen auf der Vivaness aus. Auch diese stützt sich auf vier Säulen. Dabei rücken Familienfreundlichkeit von Kosmetik und damit natürliche Inhaltsstoffe verstärkt in den Fokus. Das zeigt sich in sanften und sicheren Pflegeprodukten für "Baby & Kids". Außerdem wird die eigene Gesundheit zunehmend selbst in die Hand genommen – das zeigt die Säule "Self Empowerment". Die Reduktion der Inhaltsstoffe und der Verpackung ist dabei nicht nur eine Entwicklung auf dem Lebensmittelmarkt, sondern auch in der Welt der Naturkosmetik, wie sich im Trend "Less is More" manifestiert. Gleichzeitig werden Haare und Kopfhaut als Einheit gedacht – "Natural Skinification" – und auftretende Probleme infolgedessen ganzheitlich behandelt.

