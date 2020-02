Der Valentinstag gilt als klassischer Blumentag. 2020 geht der Trend hin zu Topfplanzen in pastelligen Varianten.

Große Beliebtheit erfreut sich Jahr für Jahr die klassische Rose als Liebesbotschafter schlechthin. Sehr gerne werden auch farbenfrohe Frühlingsboten aus österreichischer Produktion verschenkt. Einen anhaltenden Trend erkennt Rudolkf Hajek, Bundesinnungsmeister der österreichischen Gärtner und Floristen für Topfpflanzen wie Hyazinthen, Primeln, Narzissen oder Azaleen. "Im Trend liegen auch angetriebene Blütenzweige, die zum Beispiel mit einer schönen Amaryllis zu einem überaus exklusiven Valentinsgeschenk werden", so Hajek. Auf der Farbpalette stehen in diesem Jahr vor allem Grüntöne wie Olive, Petrol, oder zartes Grün hoch im Kurs. Ebenso Beerenfarben sowie Rosa- und Ocker-Tönealles in eher pastelligen Varianten gehaltensowie florale Muster.90 Prozent der Pflanzen stammen dabei aus Europa, und dabei vor allem aus Italien und den Niederlanden. Zum Tag der Liebe am 14. Februar können aber auch erstmals heimische Qualitätsprodukte verschenkt werden, die nun wieder in den Handel kommen.