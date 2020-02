Die italienische Erfolgsmarke verzeichnet 2019 die höchste Steigerung aller Marken.

Ganz schön fresh

Der Marktanteil konnte so laut Nielsen auf 8,2 Prozent im Gesamtmarkt und 8,6 Prozent im Drogeriehandel ausgebaut werden. Nur fünf Jahre nach Markteintritt etabliert sich Borotalco in den Top 4 am österreichischen Deomarkt. Im heimischen Damen-Deoregal ist Borotalco mit einem Marktanteil von 13,4 Prozent die zweitbeliebteste Marke. Mag. Jörg Grossauer, Country Manager von Bolton Austria, zur starken Marktentwicklung: "Borotalco hat sich in nur kurzer Zeit zu einem wichtigen Player in Österreich etabliert. Trotz des gesättigten Deomarkts konnten wir ein Wachstum von 19,1 Prozent erzielen. Ich freue mich sehr, dass wir so eine wichtige Rolle für die Österreicher spielen und sie von unserem einzigartigen Borotalco Duft, ihrer Wirkung und einem breiten Produktsortiment mit mehr als 20 unterschiedlichen Varianten überzeugt sind."Ab Februar bringt Borotalco mit der Erweiterung seiner Active Linie frischen Wind ins Deo-Regal. Die neuen Düfte Borotalco Active Mandarin und Neroli Fresh riechen nach Mandarine, Bergamotte, Neroli, Zedernholz und Patchouli. Alle drei speziell konzipierten Sportdeodorants der Active Reihe verstärken ihre Wirkung erst bei Bewegung.