71 Jahre und jung wie eh und je, so präsentiert sich der BonbonBall am 21. Februar im Wiener Konzerthaus. Auf die Gäste wartet ein buntes Programm, das Veranstalter Heinz Alphonsus unter der Moderation von Kati Bellowitsch gestern im Hilton Vienna Plaza feierlich vorstellte. Unter dem Motto #WelcometotheBonbonParty verspricht Alphonsus eine rauschende Ballnacht mit viel Glamour: „Wir sind ein traditionsbewusster und gleichzeitig frischer, hipper Ball. Eine rauschende Wiener Ballnacht hat ihr ganz eigenes Flair und wir tun nichts lieber, als dieses mit zuckersüßen Highlights noch einmaliger zu gestalten. Bei uns kann man sich richtig amüsieren, dafür sind wir seit mehr als 70 Jahren bekannt“. Den Ehrenschutz übernimmt dabei Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.Geschmacklich verwöhnt unter anderem die amtierende Miss Bonbon Judith Steindl, die als Winzerin in Haugsdorf ihren eigenen „Miss Bonbon“ Wein abfüllt: Der 2018er Riesling wurde bei der Niederösterreichischen Weinprämierung sogar mit Gold ausgezeichnet und wird nun beim BonbonBall 2020 an die Ballgäste ausgeschenkt. Erstmals wird es auch einen eigenen Signature Drink geben. Kreiert mit Mozart Chocolate Liqueur präsentiert sich dieser im charakteristischen Pink und wurde liebevoll "BonBon Busserl" getauft. Für kühle Erfrischungen sorgen zudem die Brau Union, Sigma Vinum sowie Coca-Cola HBC Österreich, während sich Ankerbrot, Leibnitz, Griesson - de Beukelaer sowie Manner, Confiserie Heindl, Froneri und viele mehr um die kleinen Stärkungen inmitten des Tanzvergnügens kümmern.Höhepunkt des BonbonBalls ist die Wahl der Miss Bonbon um Mitternacht. Gewählt wird sie von einer zehn-köpfigen Medien- und Fachjury, darunter auch CASH-Chefradakteurin Michaela Schellner. Ein Vorvoting läuft noch bis 3. Februar auf Facebook ( Wir haben berichtet ). Neben dem Erhalt des Titels Miss Bonbon für ein Jahr sowie zahlreicher Gewinne wird die Siegerin auch in Manner Schnitten aufgewogen, welche nach dem Ballabend an eine karitative Organisation gespendet werden.Was wäre ein Ball ohne Tänzer? Dieses Jahr sorgen erstmals neben den DeBeukelaer Tanzprinzen auch die Manner-Tanzprinzessinnen für flotte Begeisterung am Parkett und lassen so niemanden alleine auf der Tanzfläche. Gespielt wird vom klassischen Wiener-Walzer bis zu schwungvollen Latino-, Pop- und Blues-Klängen die ganze Bandbreite an tanzbarer Musik. Wer eine Pause braucht, kann sich zum Beispiel am Selfie-Spot des Wiener No-Filter-Museums ein Andenken schießen lassen.Tickets für den 71. BonbonBall gibt es um 110 Euro regulär sowie 55 Euro ermäßigt im Onlineshop unter bonbonball.at/karten sowie per Ticketline +43 1 214 35 02 oder E-Mail an info@bonbonball.at. Wer sich seine Karten im Ballbüro (Hollandstraße 7 in 1020 Wien) abholt, erhält ein süßes Überraschungspräsent gratis dazu.