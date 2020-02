Bonbonmeister Kaiser: Süßes für die Bienen

Der Zuckerlhersteller unterstützt das Projekt 2028 von Hektar Nektar.

Ohne Bienen gäbe es keine Zuckerl - so steckt auch in den Süßigkeiten von Bonbonmeister Kaiser die Arbeit vieler Bienen. "Der Schutz der Bienen und der Natur ist uns ein Anliegen. Sie sind die Grundlage für unsere Produkte", erklärt Katja Brusvida, Marketingleiterin bei Kaiser. Das Projekt 2018 ist eine direkt wirksame und durchdachte Initiative, um die Bienenpopulation in Österreich und Deutschland in den nächsten zehn Jahren um zehn Prozent nachhaltig zu steigern. "Wir freuen uns, dass auch der Bonbonmeister Teil unserer Mission ist und Jungimkern in allen neun Bundesländern mit neuen Stöcken und Völkern unterstützt."