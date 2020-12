Die Brauerei Puntigam hat für die Reduktion des Energie- und Wasserverbrauchs von der Stadt Graz den "Ökoprofit"-Award erhalten.

Eine Million Hektoliter Bier werden in der Brauerei Puntigam jährlich abgefüllt - damit ist Puntigammer eine der meistgekauften Biersorten des Landes. Der Brauprozess wird jedes Jahr umweltschonender gestaltet, auch 2020 wurden der Energie- und der Wasserverbrauch reduziert. Besonders erfreulich sind die Wärmeeinsparungen, die sich durch Optimierungen in der Energierückgewinnung auf über 160.000 kWh pro Jahr belaufen. Das mit Bier geheizt werden kann, beweist die Brauerei Puntigam bereits seit 2018. Ein innovatives Konzept ermöglicht es, die Abwärme aus dem Brauprozess für die Wärmeversorgung von 800 Wohnungen des Brauquartier Puntigam zu nutzen.

Nun soll am Standort auch mit der Kraft der Sonne gebraut werden. Dabei wird zum Wohl aller gehandelt. Denn zunächst wurde am Dach der Mehrweghalle der Brauerei eine Photovoltaik-Volleinspeiseanlage installiert, die nun Strom für ca. 600 Haushalte erzeugt. Erst in einem zweiten Schritt wird eine Eigenverbrauchsanlage in Betrieb genommen, die Strom für die Nutzung in der Brauerei selbst liefert. Der Baustart dieser Photovoltaikanlage am Dach der Einweg- und Logistikhalle ist im ersten Quartal 2021 geplant.

Initiativen wie diese haben der Brauerei auch dieses Jahr wieder einen "Ökoprofit"-Award der Stadt Graz beschert. Aufgrund der Corona-Pandemie und der geltenden Maßnahmen konnte keine Verleihung im Rahmen eines Empfanges stattfinden. Dafür hatte Claudia Arlak vom Referat für nachhaltige Entwicklung der Stadt Graz unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen bei der Übergabe der Urkunde in der Brauerei Gelegenheit, sich vor Ort selbst ein Bild vom nachhaltigen Engagement zu machen.