Wer meint, Bier sei eine reine Männerdomäne, der irrt gehörig.

Nur weibliche Hopfenpflanzen bilden jene Dolden, die zum Bierbrauen geeignet sind. Und ebenso waren es in der Mythologie die Göttinnen, in deren Zuständigkeit die Braukunst fiel. Heutzutage ist die Brau- und Getränketechnik ein Lehrberuf, wobei in der Brau Union Österreich ein Viertel der Lehrlinge in dieser Sparte weiblich ist, wie das Unternehmen anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März betont.Beim Bierkonsum ändert sich am Geschlechterverhältnis seit Jahren relativ wenig, wie Brau Union Österreich in ihrem regelmäßig herausgegebenen Bierkulturbericht feststellt. Aktuell trinken in Österreich 39 Prozent der Frauen regelmäßig, sprich mehrmals pro Monat, Bier. Bei den Männern sind es 76 Prozent. Beim Genuss von Radlern haben Frauen sogar die Nase vorne. Trinken doch 53 Prozent von ihnen gerne Biermischgetränke, während das "nur" 46 Prozent der Männer angeben.