Die Etiketten von Gösser werden auf 100 Prozent Recyclingpapier umgestellt.

Laut Brau Union Österreich verursacht die Produktion von Bieretiketten aus Recyclingpapier rund 20 Prozent weniger Kohlendioxidemissionen als die herkömmliche Variante. Zudem hilft die Recyclingpapierherstellung rund 40 Prozent Wasser einzusparen. Und: Durch die ab sofortige Umstellung der Etiketten auf den Gösser-Flaschen auf 100 Prozent Recyclingpapier müssen rund 1.000 Bäume weniger geschlägert werden. All diese Fakten überzeugten Brau Union Österreich, nicht nur die Gösser-Etiketten umzustellen. In der nächsten Phase sollen sukzessive auch die restlichen Biermarken des Unternehmens diesem Schritt in Richtung Recyclingpapier folgen.