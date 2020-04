Als Zeichen der Solidarität verzichtet das Brauereiunternehmen von Mitte März bis vorläufig Ende April auf Miete und Pacht von Gastronomen in den Eigengaststädten des Unternehmens.

Aufgrund der Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Coronavirus mussten Gastronomiebetriebe vorübergehend zusperren. Die enormen Umsatzeinbrüche sorgen für Verzweiflung bei vielen Gastronomen, dazu kommt, dass Fixausgaben wie Miete oder Pacht weiter zu bezahlen sind. Zumindest diese Sorge nimmt die Brau Union Österreich nun den Gastronomen, die Betriebe im Besitz der Brau Union Österreich führen. Bis vorläufig Mitte April müssen sie keine Miet- oder Pachtbeiträge an das Unternehmen zahlen. Die Brau Union hofft, dass zahlreiche weitere Gastro-Vermieter diesem Beispiel folgen werden."Unseren Kunden bricht derzeit der gesamte Umsatz weg. Wir wollen ihnen nicht auch noch den Boden unter den Füßen wegziehen, sondern ihnen helfend unter die Arme greifen. In unseren Eigengaststätten ist es uns möglich, dass wir in der Zeit der Betriebssperren Miet- und Pachtzahlungen erlassen. Wir alle müssen unsere Gastronomen jetzt fair behandeln! Unser klares Ziel ist, nach Bewältigung der aktuellen Ausnahmesituation wieder mit allen Kunden den österreichischen Bierliebhabern bestes frisch gezapftes Bier bieten zu können. Dafür müssen wir jetzt alle gemeinsam durchhalten, das ist gelebte Solidarität. Dort wo es möglich ist, müssen wir jetzt unbürokratisch helfen. Wir setzen damit ein Zeichen und hoffen, dass viele Gastro-Vermieter diesem Beispiel folgen", ruft Andreas Hunger, Geschäftsführung Gastronomie zu einer Unterstützung der Gastronomen auf.