Im ehemaligen DHL-Lager im Cargo Center Wundschuh werden jetzt von Brau Union Österreich rund 500.000 Hektoliter Bier und Getränke pro Jahr umgeschlagen.

Seit April betreibt Brau Union Österreich südlich von Graz ein neues Logistikzentrum, von dem aus die Verkaufslager der Regionen Steiermark, Kärnten und Wien sowie regionale (Gastro)kunden beliefert werden. Das ehemalige Lager von Logistikdienstleister DHL hat eine Fläche von 10.000 Quadratmetern und liegt in unmittelbarer Nähe der Autobahnen A9 und A2. An dem Standort, an dem jährlich rund 500.000 Hektoliter Bier und Getränke kommissioniert und ausgeliefert werden sollen, sind 110 Mitarbeiter beschäftigt.