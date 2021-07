Auf der Web-Plattform #braudich sollen Menschen mit "Egger und Kanten" gecovert werden, die über ihr Leben, ihre Erlebnisse, Einstellungen und Visionen berichten. "Wir freuen uns auf Bewerbungen, Heldengeschichten (wahre oder falsche) und Ideen für Protagonisten auf Facebook und Instagram", erklären Sebastian Stieger, Verkaufs- und Marketingleiter und Katrin Afflenzer, Brand-Managerin bei Egger Getränke.

In der optischen Umsetzung des Filmes haben wir die charakterstarke Imagewelt – die bewusst auf Farbe verzichtet und somit die Ecken und Kanten stärker hervorhebt – mit der bierigen Welt stimmungsvoll verwoben", so Christoph Weihs, Creative Director Art über den neuen Spot. "Der Film soll dazu animieren, so zu sein, wie man ist, es ab und an krachen zu lassen, vor Freude zu schäumen, aus dem Rahmen zu fallen, Dinge auch mal anders zu sehen und offen für Neues zu sein", so Weihs abschießend.