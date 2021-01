Der Förderungsverein Amuse Bouche möchte zusammen mit der Brauunion Österreich die Hotel- und Gastro-Profis von Morgen auf den Lehrabschluss vorbereiten.

Die "Amuse Bouche-Challenge" wird im Herbst 2021 als mehrtägiger Kurs stattfinden, bei dem Lehrlinge im Hotelerie- und Gastgewerbe praxisnahe Erfahrung sammeln können. Nun freut sich die Koordinatorin Piroska Payer darüber, die Brauunion als Partner gewonnen zu haben: "Wer die Chance hat, etwas zu bewegen, hat auch die Verantwortung, es zu tun! Frei nach diesem Motto bin ich davon überzeugt, dass gerade jetzt - in herausfordernden Zeiten wie diesen - die aktive Unterstützung der Lehrlinge im Fokus all jener stehen sollte, welche die Möglichkeit haben, den Jugendlichen unterstützend zur Seite zu stehen. Daher freue ich mich besonders und bin sehr stolz darauf, die Brau Union Österreich als Partner nennen zu dürfen."



Dem fügt Gabriela Maria Straka von der Unternehmenskommunikation der Brauunion hinzu: "äste erwarten perfektes Service bei allen Facetten der Bierkultur von kompetenter Beratung über Hygiene der Schankanlage bis zu richtiger Trinktemperatur, perfekt gezapftem Bier im passenden Glas. Diese Kompetenzen wollen wir genauso schulen wie den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, ein Aspekt der in der Ausbildung immer wichtiger werden wird. Die Konsumenten greifen vermehrt zu alkoholfreien Bieren. Die Lehrlinge sollen in der Beratung der Gäste auch alkoholfreie Alternativen anbieten können. Wir bieten eine breite Auswahl von natürlich gebrauten, alkoholfreien Produkten."

Auch Erich Loskot, Direktor der Berufsschule für Gastgewerbe Längenfeldgasse, zählt zu den Vereinsunterstützern der ersten Stunde: "Tagtäglich sehen wir uns mit den Auswirkungen der aktuellen Situation konfrontiert; gerade jetzt brauchen die Lehrlinge in den Lehrberufen Restaurantfachfrau/mann oder Köchin/Koch dringend Unterstützung. Daher freue ich mich ganz besonders über die Initiative von Frau Piroska Payer, die seit vielen Jahren mit zahlreichen erfolgreich umgesetzten Projekten aufzeigt, wie wichtig die aktive Förderung von Jugendlichen ist. Ich bin davon überzeugt, dass der von Frau Payer geplante Kurs unseren Lehrlingen eine außergewöhnliche Chance bietet, ihr Fachwissen zu erweitern und sehe ihn als willkommene zusätzliche Vorbereitung für die Lehrabschlussprüfung. Der Verein für die Förderung von Lehrlingen in der Küche und beim Service aus der Wiener Gastronomie und Hotellerie hat bereits in seiner Gründungsphase meine volle Unterstützung."