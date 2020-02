Der führende Kaffeedienstleister lässt mit einer Österreich-Neuheit aufhorchen: Erstmals wird frische Milch in einem Kaffeesystem eingesetzt.

Besonders in Österreich wird Kaffee bevorzugt mit Milch getrunken. Laut einer AMA Umfrage ist das vor allem bei Frauen zur Gewohnheit geworden. Jede zweite Österreicherin trinkt ihren Kaffee lieber mit viel Milch als ohne. Um dem Trend gerecht zu werden, eröffnet das erste Kaffeesystem "Barista Bar" von café+co im Office Park 3 am Wiener Flughafen. Neben der Einführung des fair gehandelten Premiumkaffees Bulungi aus Uganda und der café+co Kaffeemilch im vergangenen Jahr, ist das Frischesystem ein weiterer Schritt in der Qualitätsoffensive.Café+co wird somit immer mehr zum Vollversorger für Unternehmen jeder Größe. Zudem setzt man im Unternehmen stark auf technische Innovationen. Heuer werden bis zu 18.000 Kaffeesysteme mit "café+co-SmartPay", einem kontakt- und bargeldlosen Bezahlsystem, ausgerüstet. In dem Zusammenhang soll bald auch eine eigene App verfügbar sein.