café+co: Rückverfolgbarer Kundenliebling

Der Premiumkaffee "Bulungi" aus Uganda ist dermaßen beliebt, dass er nun auch für den Privatkonsum angeboten wird.

Im Frühling 2019 startete café+co als erstes heimisches Unternehmen den Direktimport von Rohkaffee. Dadurch ist jede einzelne Bohne der Sorte "Bulungi" zum Ursprungsort, der Ankole-Region in Uganda, zurückverfolgbar. Zwei Container Kaffeebohnen wurden bereits importiert und an die Wiener Traditionsrösterei Naber sowie die Schul-Initiative #bestepause ausgeliefert. Die Nachfrage steigt, im Mai wird der dritte Container erwartet. Die darin enthaltenen Bohnen werden nun auch für den Privatkonsum angeboten, denn der Bulungi ist bald im café+co-Onlineshop in der 250-Gramm-Packung erhältlich.

„Die positiven Rückmeldungen seitens unserer Kunden unterstreichen, dass wir mit der Erweiterung des café+co Premiumsegments durch den Bulungi einen Schritt in die richtige Richtung gesetzt haben. Neben dem exzellenten Geschmack schätzen Konsumenten die Rückverfolgbarkeit des Produktes und das Bewusstsein für die faire Entlohnung der Bauern vor Ort“, erklärt Fritz Kaltenegger, Sprecher der Geschäftsführung von café+co.



Durch die Importe wird die Ankole-Region direkt unterstützt. Mit der dortigen Kaffeebauern-Kooperative wurde ein Abkommen unterzeichnet, in dem sich café+co verpflichtet, Regenwassertanks an den Grundschulen der Region zu subventionieren. Im Dezember wurde das Projekt an den ersten beiden Standorten bereits umgesetzt.