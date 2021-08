café+co: Umzug nach Poggersdorf

Der Kaffeedienstleister übersiedelte im Juni von Klagenfurt in den Wirtschaftspark Poggersdorf und verdoppelt sich damit beinahe flächentechnisch.

Bereits Anfang Juni konnte café+co die Arbit am neuen Depot-Standort im Wirtschaftspark Poggersdorf (Bezirk Klagenfurt Land) aufnehmen. Mit dem Umzug löst das Unternehmen das knapp gewordene Platzangebot des bisherigen Standorts in der Hans-Sachs-Straße. Mit einer Gesamtfläche von 840 Quadratmetern, von denen 150 als Bürofläche und der Rest für das moderne Hochregal-Lager zur Verfügung stehen, bietet Poggersdorf fast doppelt so viel Platz. Im Zuge der Übersiedelung investierte der Kaffeedienstleister über 250.000 Euro in den Neubau, der den 33 Mitarbeitern seit Kurzem als Stützpunkt für die Betreuung von nach eigenen Angaben mehr als 6.500 Versorgungsautomaten im Süden Österreichs dient. "Ziel ist es, unser konstantes Wachstum fortzusetzen. Das neue Depot im Wirtschaftspark Poggersdorf bietet uns ausreichend Platz mit der idealen Infrastruktur und ist damit ein wesentlicher Faktor, um unsere Entwicklungsziele zu unterstützen und unsere Kunden in Kärnten optimal zu betreuen", so Fritz Kaltenegger, Sprecher der Geschäftsführung von café+co.