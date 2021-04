Capri-Sun: Papierstrohhalm für Capri-Sun

Der nächste Schritt, um die Verpackung des Kindergetränks vollkommen recyclebar zu machen, wurde gesetzt.

Update für den Klassiker: Die Capri-Sun Produktion in Eppelheim (Baden-Württemberg) wird aktuell auf den neuen Papiertrinkhalm umgestellt, ab Mai werden nur noch die neuen Trinkhilfen an die Beutel geklebt. Hinter der Einführung des neuen Papiertrinkhalms steckt eine enorme Entwicklungsleistung: "Wir freuen uns sehr, dass es unserem Capri-Sun Forschungs- und Entwicklungsteam gelungen ist, eine Alternative zu entwickeln, die in jeder Hinsicht unserem hohen Qualitätsanspruch entspricht. Zudem war uns wichtig, dass das Handling weiterhin einwandfrei funktioniert, damit der bekannte Capri-Sun Trinkspaß so groß wie eh und je bleibt", erklärt Roland Weening, CEO bei Capri-Sun.

Der neue Trinkhalm besteht aus ungefärbter und FSC-zertifizierter Rohware. In Portugal, wo der Halm bereits zum Einsatz kommt, traf die Neuerung auf positives Kundenfeedback. Capri-Sun hat sich zusätzlich verpflichtet, die gleiche Zahl an Bäumen zu pflanzen, wie für die Produktion seiner Papierhalme benötigt werden. Hierzu hat das Unternehmen eine Partnerschaft mit OneTreePlanted vereinbart.