Biologisch abbaubare und somit umweltfreundliche Kunden-, Gutschein- und Geschenkkarten als Alternative zu herkömmlichen Plastikkarten leisten einen großen Beitrag gegen die Meeresverschmutzung.

Derzeit landet jede Minute eine Lkw-Ladung an Plastikmüll in den Weltmeeren. Das sind etwas mehr als zehn Millionen Tonnen im Jahr. Das Unternehmen CSS GmbH - Card Solution Services bietet daher alternative Basismaterialien zu herkömmlichem PVC an, die ideal für eine klimaneutrale Kartenproduktion geeignet sind."Biologisch umweltfreundliche Karten sind nur unwesentlich teurer in der Produktion als herkömmliche PVC-Karten, jedoch leisten sie einen wertvollen Beitrag für die Umwelt und lassen sich sehr gut in ein nachhaltiges Unternehmenskonzept einbetten", so Andreas Korger, Mitglied der Geschäftsleitung bei CSS.Mit der FCS-Zertifizierung (Forest Stewardship Council) wird sichergestellt, dass die Holz-Papier-Kette die aktuellen Managementstandards für forstwirtschaftliche Ressourcen einhält. Kartonkarten sind auch mit Magnetstreifen und/oder Chip erhältlich.