Beim ersten Teil des CASH Digital Talk "Die Zukunft von Fleisch und Wurst?" sprechen die Branchenvertreter über die Erwartungen der Kundschaft.

Zusammen mit Frido Berger von Iqonic Consulting unterhielt sich CASH-Redakteur Karl Stiefel mit Thomas Schmiedbauer von Wiesbauer, Rudolf Berger von Fleischwaren Berger und Michael Blass von AMA Marketing über den aktuellen Stand der Dinge in der Fleischbranche, zukünftige Herausforderungen und Erwartungen an die Markenprodukte. Im ersten von insgesamt drei Videos geht es um die Konsumentensicht. Der zweite Teil erscheint am Dienstag, 19.7.