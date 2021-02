Im Rahmen des CASH Handelsforums, das heuer ausnahmsweise vom 28. bis 30. Juni stattfindet, geht erstmals auch eine Start-up Competition über die Bühne. Jetzt Innovationen einreichen!

Die Veranstaltung für Top-Entscheider aus Handel und Industrie, lädt im neuen Format "Innovative Ideen, 5 Minuten" die innovativsten Unternehmensideen zur Kurzpräsentation.

"Sie haben die Idee, wir haben die Bühne", lautet das Motto des neuen Formats, das im Rahmen des CASH Handelsforums in der scalaria am Wolfgangsee erstmals stattfinden wird. Dort haben junge Unternehmer die Chance, ihre Innovation den Top-Entscheidern aus Handel und Industrie näher zu bringen. Die Expertenjury aus Handel, Industrie und Wissenschaft trifft eine Vorauswahl aus den Bewerbern, denen folgende 5 Kategorien für Ihre Einreichung zur Verfügung stehen:

Non Food

Food & Beverages

Logistik & Packaging

Pricing & Payment

Nachhaltigkeit

Wie bewerben?

Auf einer A4-Seite beschreiben die Start-ups ihre Idee, den USP dieser Innovation, die Relevanz für die Branche und den Vorteil, der damit für die Zielgruppe geschaffen werden soll. Weiters ist eine kurze Beschreibung des einreichenden Unternehmens, das Gründungsdatum und die Ansprechperson anzugeben.

Die Einreichfrist endet am 30. April 2021, alle Unterlagen müssen bis zu dem Tag an Jacqueline Lederer j.lederer@manstein.at gesendet werden. Die Fachjury entscheidet dann über die Finalisten, die am 29. Juni 2021 zur Präsentation am CASH Handelsforum eingeladen werden. Weiters wird online auf cash.at und im Magazin CASH über die einreichenden Projekte berichtet.