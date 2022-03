Zusätzlich zum Jury-Voting befragte das Österreichische Gallup Institut wieder 1.000 Personen, um die Gesamtsieger der CASH Top Innovationen 2021 zu finden. Wir stellen Ihnen die Top fünf vor, die Detailergebnisse können Sie hier erwerben.

Konsumenten begeistern sich für scharfe Klingen

Mit einer überraschenden Übereinstimmung geht die Entscheidung um die CASH Top Innovationen 2021 zu Ende. Die Top drei der Jury-Wertung (veröffentlicht in der Ausgabe 1/2022) decken sich eins zu eins mit der Gesamtwertung. Wie schon im Jahr zuvor führen zwei Non-Food Produkte das Ranking an. Mit 394 Punkten landeten dabei die kindersicheren Knopfbatterien Duracell Baby Secure auf dem ersten Platz, gefolgt vom SodaStream Duo Wassersprudler (386 Punkte) – beide Produkte kamen übrigens auch sehr gut bei den Konsumenten an, wie man im entsprechenden Detail-Voting deutlich erkennen kann. Mit den 4 in 1 Chips von Kelly’s schafft es aber doch auch noch ein Food-Produkt auf das Treppchen und bringt damit das gewisse Knistern auf das Podest.Auch wenn es durchaus Parallelen zwischen Gesamt-, Jury- und Konsumentenergebnissen gibt, komplett einig ist man sich dennoch nicht. Im Konsumentencheck hat nämlich der Venus-Rasierer von Procter & Gamble die Nase vorne. Das zeigt aber einmal mehr, dass Enthaarungsprodukte bei den Top Innovationen jedes Jahr eine "gmahde Wiesn" zu sein scheinen. Denn schon beiden Top Innovationen 2020 schaffte es nämlich mit dem Gilette Mach3Turbo 3D ein Rasierer auf Platz drei im Konsumentenranking, während im Gesamtranking der Bulldog Original Bambus Rasierer von Edgewell auf Rang zwei landete, nachdem der Wilkinson Institution Perfect Finish 4 in 1 ein Jahr zuvor Bronze holte.