Nach Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei unseren größten Nachbarn wurden deutsche Exporte nach Asien gestoppt. In Österreich purzeln daher die Preise für Schweinefleisch. CASH hat nachgefragt, wie die heimische Branche reagiert.

"Belastend für Erzeugerpreise"

Erstmals wurde die für Menschen ungefährliche Tierseuche bei einem toten Wildschwein in Brandenburg nahe der Grenze zu Polen nachgewiesen. Wie der Standard und die Lebensmittelzeitung berichten, blockt nun China Fleischexporte aus Deutschland. Dies wiederum führt zu gedrückten Preisen für Schweinefleisch am österreichischen Markt, da die deutsche Ware nun auf den EU-Märkten verteilt wird.Die ASP ist ein Thema, das die österreichische Fleischbranche schon seit Jahren beschäftigt. Auch bei den Marcher Fleischwerken ist man besorgt und sagt auf CASH-Nachfrage: "Die ASP rückt bedrohlich nahe an die österreichischen Grenzen heran. Es ist aus wirtschaftlicher Sicht von immenser Bedeutung, dass die Seuchenpräventionsmaßnahmen greifen und wir sind alle angehalten unser Mögliches dazu zu tun, die Seuche von Österreich fernzuhalten. Wenn sie in Österreich ausbricht, spiegeln sich die Vorfälle, die wir momentan in Deutschland sehen. Der Export in die ostasiatischen Märkte bricht zusammen und die Schweinepreise sind in Diskussion, was letztlich die Erzeugerpreise belastet."Weniger Sorgen macht sich Mag. Rudolf Berger, Geschäftsführer von Berger Schinken: "Berger Schinken setzt seit jeher auf Rohstoffe aus Österreich. Daher sind wir von der afrikanischen Schweinepest in Deutschland und allfälligen Lieferbeschränkungen von Rohware aus Deutschland nicht betroffen. Wir gehen davon aus, dass über Wanderbewegungen von Wildschweinen die Schweinepest auch nach Österreich eindringen wird – die Auswirkungen sind aus heutiger Sicht jedoch nicht vorhersehbar."