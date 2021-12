Charity: Wohltäter im Dezember (Industrie)

Rund um Weihnachten und Silvester gab es wie immer zahlreiche Charity-Aktivitäten. CASH bringt hier die Kurzinfos aus der Industrie.

Niemetz Schwedenbomben/Heidi Chocolat

Staud’s

Mars Austria

Teekanne

Ströck

GS1

Bio Austria

Darüber hinaus wurden 44 Paletten Hops Zitrone und Kola-Zitrone an die Caritas gespendet. Die 95.000 Dosen alkoholfreie Hopfenlimonade aus der Brauerei Zipf wurden an Einrichtungen wie Flüchtlingshäuser, Notunterkünfte und Wärmestuben für Obdachlose sowie an die YoungCaritas und Seniorenwohnhäuser in Oberösterreich, Wien, St. Pölten, dem Burgenland und der Steiermark verteilt. "Von der umfassenden Getränkespende profitieren die Menschen, die wir unterstützen, genauso wie die KollegInnen, die in diesen herausfordernden Zeiten Unglaubliches leisten", bedankt sich Caritas OÖ-Direktor Franz Kehrer bei der Brau Union Österreich.Das sechste Jahr in Folge setzt sich das Wiener Traditionsunternehmen für den Verein "RollOn Austria – Wir sind behindert" ein. Pro verkaufter 20-er-Schwedenbomben-Sonderedition spendet das Unternehmen 10 Cent an die gemeinnützige Organisation. "Uns ist es ein besonderes Anliegen unsere soziale Verantwortung wahrzunehmen, unsere Werte von Toleranz und Offenheit nach außen zu tragen und Menschen zu unterstützen, die diese oft nicht erfahren. Mit unserer ,Innen sind alle gleich‘-Aktion geben wir nun seit sechs Jahren etwas von unserem Erfolg weiter und fördern die unglaublich wichtige Arbeit von RollOn Austria", so Gerhard Schaller, Geschäftsführer der Niemetz Schwedenbomben.Der Auftrag, mit dem Adventkalender Gutes tun, wird bei Staud’s schon seit geraumer Zeit gelebt. Dieses Jahr überreichte man die Kalender, gefüllt mit 24 süßen Überraschungen, den Vertretern des Hanusch-Krankenhauses im 14. Bezirk und des Integrationshauses im 2. Bezirk. Außerdem unterstützt das Unternehmen die Organisation Rettet das Kind-Österreich sowie die CliniClowns Austria mit einem Teil des Erlöses der in diesem Jahr verkauften Adventkalender.Mars Austria möchte sich verstärkt für die Förderung von Inklusion und Gleichberechtigung einsetzen. Dazu gehört auch ein Zugang zu gesunden Mahlzeiten."Wir glauben, dass es gerade in der aktuell schwierigen Zeit jeder verdient, sich wohl und verstanden zu fühlen und Zugang zu gesunden Lebensmitteln zu haben", erklärt Hendrik de Jong, Country Manager bei Mars Austria. Deshalb unterstützte Mars dieses Jahr mit der Marke Ben’s Original die Winterhilfe der Caritas. Für jedes im Aktionszeitraum verkaufte Ben’s Original Produkt wurde gespendendet, so kamen 30.000 Euro zusammen.Der Teekanne Pop-up-Store im Europarkt musste zwar lockdownbedingt das zweite Jahr in Folge abgesagt werden, Weihnachtsgeschenke für benachteiligte Kinder gibt es aber trotzdem. Denn auch 2021 unterstützt Teekanne wieder gemeinsam mit Interspar und Europark Salzburg die Kinderhilfsorganisation Rettet das Kind. Neben Geschenkboxen mit Tee, Keksen und Alpaka-Wollsocken für die Kinderhilfsorganisation wurde auch ein Scheck im Wert von 3.000 Euro an Rettet das Kind-Geschäftsführerin Andrea Drexel übergeben.Am 17. Dezember ging die letzte Episode des Weihnachtspodcasts "Kommissar Kex und die verschwundenen Weihnachtskekse" der Traditionsbäckerei Ströck online: "Die Keksomanen", die für das Recht für Weihnachtskekse für mittellose Menschen kämpfen, haben die Kekse aus den Ströck-Filialen gestohlen, um sie an Menschen, die sich keine Kekse leisten können, zu verteilen. Mittlerweile sind die Keksomanen geschnappt und müssen ihre Strafe in Form von gemeinnütziger Arbeit leisten: In diesem speziellen Fall Keksebacken in der Bäckerei Ströck. Durch ihre fleißige Mithilfe konnte die Traditionsbäckerei Ströck rund 500 Packungen Weihnachtskekse und einen Weihnachtsscheck von 5.000 Euro an das SOS-Kinderdorf übergeben.Die Mitarbeiter von GS1 haben in der Weihnachtszeit selbst angepackt und unterstützen das Sozialprojekt der Wiener Tafeln "Marmelade mit Sinn" zur Rettung von Lebensmitteln. So wurde Mitte November je ein halber Arbeitstag pro Mitarbeiter dafür genutzt, um in mehreren Kleingruppen bei der Wiener Tafel am Großgrünmarkt Marmeladen zu produzieren. Eine Aufgabe, die laut GS1 Austria Geschäftsführer Gregor Herzog "deshalb so gut zu uns passt, da es unser Kerngeschäft ist, für ein effizientes Supply Chain Management bei Lebensmitteln zu sorgen, bei dem es uns auch ein großes Anliegen ist, deren Verschwendung entgegenzuwirken."Der Verband der Biobäuerinnen und Biobauern unterstützt das SOS-Kinderdorf. Obfrau Gertraud Grabmann übergab einen Scheck über 2.500 Euro an die Hilfsorganisation, das Geld soll einem Kinderdorf zugutekommen. Außerdem übernahm der Verband Bio Austria die Kosten für die Versorgung der Kinder und Jugendlichen sowie der MitarbeiterInnen des SOS-Kinderdorfes Altmünster mit regionalem Bio-Gemüse und Bio-Obst für eine Woche.