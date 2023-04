Chiquita: Sonderedition zum Tag der Banane

Vom 19. April, dem Tag der Banane, bis in den Juni hinein versieht Chiquita seine Bananen in Deutschland, Österreich und zahlreichen weiteren Ländern mit speziellen Stickern, um den Konsument:innen die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der Frucht zu zeigen.

Schon einmal Banane mit Speck zum Mittagessen probiert? Das ist nur eine der zahlreichen Möglichkeiten, wie man Bananen verzehren kann. Mehr solche Tipps erhält man vom 19. April bis zum heurigen Juni, wenn man die QR-Codes auf den Stickern der Sonderedition "It's Chiquita o'clock" scannt. Sprich es wird einem praktikabel vor Augen geführt, wofür man Bananen beim Frühstück, beim Mittagessen und bei der Dessertzubereitung verwenden kann.



"Snacks sind als flexible, gesunde Mini-Mahlzeiten nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Unser Alltag kennt immer mehr Anlässe und genau hier setzen wir mit unserer Sticker-Kampagne an und zeigen, dass die Zeit immer reif für eine Banane ist", so Marc Speidel, Chiquita Direktor für Nordeuropa. Die "It's Chiquita o'clock"-Kampagne wird am PoS mit Zweitplatzierungs-Displays, Werbeaufstellern sowie aufmerksamkeitserregenden Wobblern begleitet und auf den eigenen Social Media Kanälen verlängert.