Chiquita: Wie Bananen etwas "grüner" werden

Chiquita

Laut Chiquita-Nachhaltigkeitsbericht 2021/22 will das Unternehmen den CO 2 -Ausstoß pro Kiste Bananen bis zum Jahr 2030 um weitere 30 Prozent reduzieren.

"Chiquita erkennt den Klimawandel als unmittelbare Bedrohung für den Bananenanbau und den Planeten an", heißt es seitens des internationalen Fruchtvermarkters, der dessen Auswirkungen unmittelbar spürt. Das hat beispielsweise dazu geführt, dass nun Farmen in Costa Rica und Panama erstmals seit Beginn der Landwirtschaft durch Chiquita bewässert werden mussten. So ist in den letzten 20 Jahren die Temperatur durchschnittlich um 1,7 Grad gestiegen, während sich die Regenmenge um 16 Prozent reduzierte. Gleichzeitig erlebte Mittelamerika 2020 seine bisher aktivste Hurrikan-Saison im Atlantik, mit 30 benannten Stürmen, die innerhalb weniger Wochen in der gesamten Region verheerende Schäden anrichteten.