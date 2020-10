claro : Neues zu Hause für claro

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (links) und die Bürgermeisterin von Anif, Gabriella Gehmacher-Leitner begüßen claro-Gründer und Inhaber Josef Dygruber am neuen Standort.

Österreichs umweltfreundlicher Geschirrspülmittel-Hersteller wechselt seinen Standort vom Mondsee zum Campus in Anif in Salzburg.

Alles was wächst, braucht irgendwann mehr Platz. So auch die Firma von claro, die ihren Sitz vom Mondsee auf den Campus in Anif, Salzburg verlegt hat. Die Firmenphilosophie bleibt jedoch auch nach dem Umzug die gleiche: die Stärkung der eigenen Marke durch einen gemeinsamen Standort von Entwicklung, Forschung und Produktion sowie die Unterstützung des Wirtschaftsstandorts Österreich durch die Zusammenarbeit mit hier beheimateten Unternehmen.

"Wir fühlen uns wohl in unserem neuen Zuhause", meint claro-Gründer und Inhaber Josef Dygruber, der nun auch beruflich in sein Heimatbundesland zurückkehrt und seinen Mitarbeitern aus Oberösterreich mit zur Verfügung gestellten E-Autos das Pendeln erleichtert. "Der Campus Anif ist der ideale Platz für unsere Alleskönner und Andersdenker, bestimmt werden hier viele innovative Ideen entstehen."