Coca Cola HBC: Kampagne für Mehrweg-Flaschen

Mehrweg Innovationen beim Getränkehersteller: Coca-Cola Österreich bringt erstmals eine 0,4 Liter Mehrweg-Glasflasche mit Schraubverschluss in die Supermarktregale.

Coca-Cola

Coca-Cola entwickelt Umweltbewusstsein und setzt in einer Kampagne auf Mehrwegflaschen.

Begleitende Online- und Social-Media-Kampagne

Auch das 1 Liter Mehrwegglas-Portfolio bekommt Zuwachs: Von der neuen Abfülllinie im burgenländischen Edelstal laufen seit Juli auch Fanta Orange und Sprite in der wiederbefüllbaren Glasflasche vom Band. Ein einheitliches Flaschendesign für die unterschiedlichen Limonadenmarken sorgt für eine optimierte Mehrweg-Logistik und -Produktion.Ab September startet Coca-Cola Österreich begleitend zum Ausbau des Mehrweg-Angebots eine Kommunikationsoffensive über Online-Medien sowie Social Media. "Wer gleich direkt aktiv sein will, ist eingeladen am 28. und 29. September am Wiener Hauptbahnhof einen überdimensionalen Coca-Cola Kühler zu besuchen, mittels interaktivem Game so viele Flaschen wie möglich zu sammeln und damit gleichzeitig auch Gutes zu tun. Für jede gesammelte Flasche auf dem Weg durch die virtuelle City spendet Coca-Cola Österreich 10 Cent an die Caritas Hochwasserhilfe", informiert Anuscha Kapdi, Brand Managerin bei Coca-Cola Österreich. Wurde das Spiel erfolgreich absolviert, gibt es außerdem eine 0,4 Liter Coca-Cola zero-Erfrischung in der Mehrweg-Glasflasche.