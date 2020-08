Coca-Cola : Der 24/7 Getränkeanbieter

Nachdem Coca-Cola das Sortiment bereits um andere alkoholfreie Kategorien wie beispielsweise Mineralwasser erweitert hat, geht man nun den nächsten Schritt und bietet ein umfangreiches Produktportfolio internationaler Premium Spirituosen an.

Coca-Cola ist auf dem Weg zum führenden österreichischen 24/7 Getränkeanbieter. Um dieses Ziel zu erreichen, launcht das Unternehmen ab September 2020 ein umfangreiches Produktportfolio internationaler Premium Spirituosen.Starten möchte Coca-Cola HBC Österreich mit einem Angebot an Gin, Whiskey, Vodka und Bitters. Dafür hat sich das Unternehmen drei starke Markenpartner an die Seite geholt: Nemiroff (Vodka), Glendalough (Gin und Whiskey) und Lucano (Bitter). "Die Geschmäcker und Präferenzen unserer Konsumenten und Kunden sind unterschiedlich wie der Tagesverlauf selbst. Unser Anspruch als Coca-Cola HBC Österreich ist es, für jeden Anlass das passende Getränk zu bieten, z.B. auch für den After-Work Drink oder den Cocktail im Club", erklärt Herbert Bauer, Sales Director Coca-Cola HBC Österreich. "Premium Spirituosen treiben das Wachstum unseres Kerngeschäfts und machen uns gleichzeitig zum ,One-Stop-Shop'-Anbieter für Gastronomiekunden und Getränkepartner", ergänzt Nicolas Nobereit, Director New Business Ventures in Österreich.Der Getränkeanbieter wird künftig exklusiv für den Vetrieb und den Verkauf der drei Marken in Österreich zuständig sein. Zudem werden gemeinsam mit den Markenpartnern lokale Marketingmaßnahmen entwickelt und umgesetzt.