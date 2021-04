Coca-Cola: Energiegeladene Kampagne

Im März 2020 brachte Coca-Cola seinen Energydrink in die Regale, nun folgt eine Kampagne, um ihm den Weg in die Kühlschränke der Verbraucher zu ebnen.

Die geballte Energie durch Koffein natürlichen Ursprungs und Guarana steht im Mittelpunkt der aktuellen Coca-Cola Energy Kampagne, die dazu aufruft, die Energie zu wecken, die in einem steckt. Dieser basiert auf einem Rezept, das sich durch die Verwendung von Koffein aus natürlichen Quellen, Guarana-Extrakten und B-Vitaminen auszeichnet – und kommt gänzlich ohne Taurin aus.



Thema der neuen Kampagne ist unter anderem die für viele herausfordernde derzeitige Situation, die die Menschen in der Freizeit und im Beruf an die eigenen vier Wände bindet. Auf den Sujets ist unter anderem zu lesen: "Die Energie, die du willst. Der Geschmack, den du liebst", "Hör auf zu gähnen und fang an zu lächeln" oder "Mach dein Wohnzimmer zum Dancefloor". "Wir wollen mit unseren Botschaften Optimismus versprühen und aufzeigen, dass man mit der richtigen Einstellung und einem kleinen Energie-Boost seine Situation verändern kann", sagt Anuscha Kapdi, Brand Manager bei Coca-Cola Österreich. Die Kampagne startet ab sofort mit OOH-Aktivitäten verbunden mit TV-Spots, Online-Videos und Online- bzw. Social Media-Maßnahmen.Gemeinsam mit Radio Energy hat Coca-Cola Energy eine auf die aktuell herrschende Situation maßgeschneiderte Kooperation entworfen. "Ganz nach dem Coke Energy-Motto 'Mach dein Wohnzimmer zum Dancefloor' verlosen wir Packages, mit denen genau das ganz leicht möglich ist. Neben ausreichend Deko-Material und der obligatorischen Diskokugel ist auch eine hochwertige Bluetooth-Box im Paket mit dabei. Was natürlich nicht fehlen darf, ist ausreichend Coke Energy, um in entsprechender Atmosphäre energiegeladen die besten Dancemoves aufs Parkett daheim zu zaubern. Radio Energy liefert dazu den Sound", beschreibt Kapdi das Gewinnspiel, das on air und online ausgelobt wird.



Dieser Text erschien zuerst auf www.horizont.at.