Martin Steiger

Coca-Cola HBC Österreich General Manager Herbert Bauer mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler eröffnen gemeinsam die neue Mehrweg-Glas-Linie in Edelstal

Coca-Cola HBC feiert die Eröffnung der neuen Mehrwegglas-Highspeed-Linie in Edelstal (Bgld.). Zwölf Millionen Euro wurden investiert, 50.000 Flaschen laufen pro Stunde vom Band. Ein Vorzeigeprojekt in Österreich für Mehrweg, Klimaschutz und Abfallvermeidung, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Auf einer Fläche von 2.100 Quadratmetern, eingegliedert in das Produktions- und Logistikzentrum in Edelstal, erstreckt sich die neue Mehrwegglaslinie von Coca-Cola HBC Österreich. 12 Million