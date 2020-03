In Partnerschaft mit dem Frauennetzwerk möchte Coca-Cola HBC Österreich sein Engagement um Chancengleichheit in Nachwuchs- und Führungsposition sowie um Diversität noch weiter verstärken.

Gelebte Gleichstellung

Gelebte Diversität

Die Zukunft ist nicht männlich oder weiblich, jung oder alt, sie ist divers, heißt es bei Coca-Cola HBC Österreich. Dabei stehe das Unternehmen für ein wertschätzendes Miteinander und Chancengleichheit. Um dies noch stärker zu fokussieren möchte man durch die Zusammenarbeit mit "the female factor" 2020 noch stärkere Impulse setzen.Nach eigenen Angaben freut sich das Unternehmen jetzt schon über eine 39-prozentige Frauenquote bei Senior Leader Positionen und liegt damit im nationalen Vergleich im vorderen Feld. "Bis 2025 wollen wir 50 Prozent unserer Senior Leader Positionen mit Frauen besetzt haben", erklärt Bettina Augeneder, Human Resources Director bei Coca-Cola HBC Österreich. Dafür setzt das Unternehmen auf starke Partnerschaften wie mit "the female factor". "Uns verbindet das Bewusstsein, dass weibliche Führungsqualitäten für den Unternehmenserfolg genauso schlaggebend sind, wie männliche", verdeutlicht Mahdis Gharaei, Co-Founder von the female factor. Gemeinsam arbeite man bereits am ersten gemeinsamen Event, das sich nicht nur mit „Female Empowerment“, sondern auch mit der Relevanz von Coaching und Mentoring für den Karriereweg auseinandersetzen wird. So möchte man weiblichen Führungskräften und jenen, die es werden wollen, dabei helfen, ihr Potenzial zu erkennen und voll auszuschöpfen."Come As You Are" heißt das interne Diversitäts-Mitarbeiternetzwerk, das seit Anfang des Jahres mit wichtigen Informationen rund um das Thema versorgt. Dabei plädiert das Unternehmen für einen offenen Umgang mit allen Menschen. Das trägt Coca-Cola auch nach außen. So unterstützte das Unternehmen 2019 mit seiner „Love is Love“-Kampagne die Euro-Pride-Bewegung. Darüber hinaus bestehen enge Partnerschaften mit den Special Olympics und auch im Zuge des Coca-Cola Inclusion Run setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen für Inklusion.