Coca-Cola ist auf dem besten Weg, zum 24/7-Getränkeanbieter zu avancieren und launcht mit Costa Coffee eine hierzulande neue Kaffeemarke für den to-go-Bereich.

Seit Anfang des vergangenen Jahres gehört die weltweite Nummer zwei Kaffeemarke Costa Coffee zu The Coca-Cola Company. Nun bringt Coca-Cola HBC, einer der größten Abfüllpartner des Konzerns und neben Österreich in 27 weiteren Ländern tätig, die Kaffeemarke auch auf den österreichischen Markt. Seit Mai wird sie schrittweise ausgerollt und ist unter anderen in Bulgarien, Polen und Ungarn bereits erhältlich. "Auf unserem Weg hin zur 24/7-Beverage Company, haben wir mit Costa Coffee die Möglichkeit, unseren Kunden für jede Tageszeit und jeden Anlass das passende Getränk zu bieten", sagt Herbert Bauer, Sales Director und designierter General Manager Coca-Cola HBC Österreich.Den Markteinstieg leitet hierzulande der Kaffeeautomat Costa-Express, der über einen interaktiven Touchscreen sowie Sound- und Geruchsmodule verfügt, ein. "Costa Express bietet Coffee-to-go in Barista Qualität“, verspricht Nicolas Nobereit, der bei Coca-Cola HBC Österreich für die Markteinführung von Costa Coffee verantwortlich ist. "Es werden 100 Prozent echte Bohnen und 100 Prozent echte Milch verwendet. Das Angebot an Kaffee-Varianten und verschiedenen Flavours bietet eine theoretische Auswahl an 250 Getränken." Aktuell wolle man das Netz an Automaten ausbauen und sich dann schrittweise in den Einzelhandel und die Büroverpflegung wagen, so Nobereit.