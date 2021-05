Coca-Cola HBC investierte in den letzten Jahren mehr als 105 Millionen Euro in das Produktions- und Logistikzentrum in Edelstal und allein im letzten Jahr flossen 12 Millionen in die neue High-Tech-Dosen-Abfüllanlage und die Implementierung der innovativen Verpackungstechnologie KeelClip.

Seit Ende des Vorjahres füllt Coca-Cola HBC Österreich Getränkedosen der Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite, Mezzo Mix und seit einigen Wochen auch Römerquelle Emotion Produkte mit der neuen Dosenlinie in Edelstal ab. Trotz Pandemie wurde der Aufbau der Anlage in Rekordzeit umgesetzt. Dabei punktet die Anlage mit Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit. "Die High-Tech Dosenlinie füllt pro Stunde ca. 90.000 Dosen ab, das sind 25 Dosen pro Sekunde. Mit der Implementierung innovativer Verpackungstechnologien wie der KeelClip-Anlage – einer kartonbasierten Sixpack-Verpackung – werden nachhaltige Sekundärverpackungslösungen ermöglicht. In Österreich werden so jährlich rund 50 Tonnen Plastik eingespart", erklärt Werksleiter Patrick Redl. Gerade das Thema Ressourcensparen und Recycling spielt für das Unternehmen eine große Rolle. Zusätzlich zu den Initiativen zur Erhöhung der Sammelquoten bei Einweggetränkeverpackungen forciert Coca-Cola HBC Österreich auch den Ausbau des Mehrwegportfolios. Nach der Einführung der 1 Liter Mehrweg-Glasflaschen bei Römerquelle und Coca-Cola ist ab Mai auch Römerquelle Emotion in zwei Sorten in dieser Gebindevariante erhältlich. Die in diesen Tagen neu präsentierte Tonic-Marke Kinley ist ebenfalls als Mehrweg-Flasche in der Gastronomie erhältlich. Mit der RecycleMich App will man weitere Anreize zum Recycling schaffen. Obscura

Digitalisierungsoffensive

Außerdem investiert Coca-Cola HBC Österreich im Bereich Digitalisierung in ein automatisiertes Logistik-Management. Dabei können Frächter über eine Web-Plattform Zeitfenster buchen, in denen Ware in Edelstal abgeholt und angeliefert wird, wodurch exakt abgeschätzt werden kann, wann und wo welche Ressourcen gebraucht werden. Die Frächter bewegen sich mittels App auf dem Smartphone auf dem Gelände und Durchfahrten werden per QR-Codes gesteuert. Eine automatische Kennzeichenerkennung bei der Einfahrt und GPS-Tracking sorgen zusätzlich für Sicherheit und Kontrolle im Werk. "Egal ob in der Produktion und Logistik, im Vertrieb oder generell im Bereich Nachhaltigkeit wie bei unserem Pilotprojekt, der RecycleMich App: Wir erkennen in vielen Bereichen Potenzial für digitalisierte Lösungen und sehen uns als Vorreiter für die gesamte Branche", skizziert Herbert Bauer, General Manager von Coca-Cola HBC Österreich, die ausgerollten Maßnahmen der Digitalisierungsoffensive.