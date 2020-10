Die Limonade gibt es jetzt auch im 1-Liter-Mehrweggebinde, dessen Form sich an klassischen Cola-Flaschen orientiert.

Es sind mehr als 100 Jahre Design-Geschichte, die Coca-Cola-Flaschen bereits vorweisen können. Ein neues Kapitel wird mit der 1-Liter-Mehrwegflasche aufgeschlagen, die es ab sofort im österreichischen Handel gibt. Erhältlich sind einzelne Flaschen sowie 12er-Kisten.

Dazu Mark Joainig, Public Affairs and Communications Director bei Coca-Cola HBC Österreich: "Wir setzen auf einen breiten Packaging-Mix, der die Vorzüge jeder Verpackung zum Tragen kommen lässt und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Konsumentinnen und Konsumenten gerecht wird. Neben den praktisch zu handhabenden recycelbaren PET-Flaschen für unterwegs, klassischen Getränkedosen oder den kleinen Glas-Mehrwegflaschen, die seit vielen Jahren in der Gastronomie und Hotellerie zum Einsatz kommen, bauen wir mit der neuen 1-Liter-Coca-Cola-Glasflasche die Verfügbarkeit unseres Mehrweg-Portfolios im Handel aus, wo die Nachfrage nach Mehrweg-Multi Serve Gebinden in den vergangenen Monaten stark gestiegen ist."