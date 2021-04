Mit der Premium-Kaffeemarke Costa Coffee bringt Coca-Cola HBC ein Sortiment an Röstböhnen- und Kapselkaffee in den Handel.

Im Sommer des vergangenen Jahres startete Coca-Cola HBC mit dem Roll-out der Kaffeemarke Costa Coffee im to-go-Bereich mit dem Kaffeeautomaten Costa-Express. Nun kündigt das Unternehmen den Start der weltweiten Nummer-zwei-Kaffeemarke auch im österreichischen Einzelhandel an.