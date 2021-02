Coca-Cola HBC Österreich erweitert das Sortiment um die Super Premium Tequila Marke Padre Azul.

Im September 2020 erweiterte Coca-Cola HBC Österreich das ohnehin umfangreiche Gastronomie-Produktportfolio um einige internationale Premium Spirituosen. Seither deckt das Unternehmen mit den Marken Glendalough, Lucano und Nemiroff die Kategorien Gin, Whiskey, Bitters und Vodka ab. Nun gesellt sich auch die österreichische Tequila Marke Padre Azul mit Sitz in Wattens (Tirol) dazu. Coca-Cola HBC Österreich sicherte sich die Vertriebsrechte an der 2014 gegründeten Marke, die sich durch ihr aufwendiges Herstellungsverfahren kennzeichnet, wie Gründer Hans-Peter Eder erklärt: "In Europa gab es hauptsächlich Tequila minderer Qualität. Kaum jemand wusste, dass es auch hochqualitativen Tequila gibt"- Gemeinsam mit Gleichgesinnten gründete der Salzburger daher ein Unternehmen, das Premium Tequila nach Europa bringen sollte.