Wir sind uns bewusst, dass unsere Verpackungen und der Umgang damit im Zuge der aktuellen Diskussion rund um Plastik und Plastikabfall im Fokus stehen. Wir engagieren uns auch in Österreich, um als Unternehmen aktiv zu Lösungen beizutragen und zum Beispiel Sekundärverpackungen zu optimieren."

Coca-Cola HBC wird die neue Verpackungstechnologie bis Ende 2021 in allen Märkten der Europäischen Union einsetzen, dies spart jährlich 2.000 Tonnen Plastik und 3.000 Tonnen CO 2

ein. Produziert und abgefüllt werden die Multipacks ab sofort auf der neuen Dosenlinie direkt im Ort Edelstal (Burgenland).

Joainig liefert dazu Zahlen: " Ende 2019 wies unser in Edelstal abgefülltes PET-Portfolio einen durchschnittlichen Recyclingmaterial-Anteil von 49 Prozent auf. Die Sammlung von gebrauchten PET-Flaschen ist essenziell, um diese dem Recycling-Kreislauf zuführen und daraus wieder neue PET-Flaschen entstehen lassen zu können." Auch bei den PET-Gebinden steht Recycling im Mittelpunkt: Das in Österreich produzierte Produktportfolio der Plastikflaschen fordert mit dem Aufdruck "Bitte recycle mich" auf dem Verschluss die Kunden auf, die Gebinde richtig zu entsorgen.

Die neue Überverpackung vermeidet nicht nur die Plastikfolie, sondern reduziert auch die Menge an bisher erforderlichem Papier bzw. Karton deutlich. Mit der Umstellung werden in Österreich zukünftig jährlich rund 50 Tonnen Plastik eingespart", so Philipp Bodzenta, Unternehmenssprecher von Coca-Cola Österreich. Dazu Mark Joainig, Public Affairs and Communications Director Coca-Cola HBC Österreich: "