Nicolas Nobereit: „Wir verfügen nun in allen wichtigen Spirituosen-Segmenten über eine breite Auswahl an Top-Marken."

Ab Oktober ergänzt die karibische Rum-Marke das Spirituosen-Portfolio von Coca-Cola HBC Österreich.

Coca-Cola sichert sich mit Ron Barceló eine weitere Premiummarke fürs Vertriebsportfolio. Mit den Marken Glendalough, Tonka Gin, Lucano, Padre Azul, Xiaman Mezcal und Nemiroff deckt das Vertriebsunternehmen bereits die Kategorien Gin, Whiskey, Bitters, Tequila, Mezcal und Vodka ab. "Wir verfügen nun in allen wichtigen Spirituosen-Segmenten über eine breite Auswahl an Top-Marken, konnten mit der Vertriebsübernahme von Ron Barceló die letzte Lücke schließen und damit unseren Kundinnen und Kunden speziell in der Gastronomie für jeden Anlass und jede Tageszeit das passende Getränk anbieten", meint Nicolas Nobereit, Director New Business Ventures bei Coca-Cola HBC Österreich.