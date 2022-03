Zum World Recycling Day am 18.3. stellt Coca-Cola auf neue Verschlüsse um, die untrennbar mit der PET-Flasche verbunden sind.

Bei Coca-Cola sind künftig PET-Flasche und deren Verschluss unzertrennlich: Möglich machen dies fest verbundene Schraubverschlüsse. Nach einer ersten Testphase werden in den kommenden Monaten flächendeckend in ganz Österreich Produkte aus dem Hause Coca-Cola in PET-Flaschen mit diesen Schraubverschlüssen im Markt ausgerollt – zwei Jahre vor der gesetzlichen Verpflichtung. Ein weiterer wichtiger Schritt für Coca-Cola, um seine globale Vision einer Welt ohne Abfall zu realisieren. "Die neuen Verschlüsse unterstützen die Sammelquoten. Das bringt auch eine Umgewöhnung. Letztlich bleiben Qualität und Trinkerlebnis gleich und der Umwelt hilft es schon heute", begründet Fabio Cella, Country Manager bei Coca-Cola Österreich.