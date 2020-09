Coca-Cola HBC Österreich belegt beim Nachhaltigkeitsranking von EcoAct dank der Verwendung erneuerbarer Energie und vielen Verpackungsinnovationen den vierten Platz.





Mehr Informationen zum Nachhaltigkeits-Projekt "Mission 2025" gibt es Alle für PET-Flaschen und Dosen eingesetzte Materialien sind bereits recyclebar und die Kunststoff-Träger für Dosen-Multipacks werden durch solche aus Karton ausgetauscht. Der durchschnittliche Recycling-Anteil des abgefüllten PET-Portfolios betrug zu Ende 2019 bereits 49 Prozent - Tendenz steigend.Mehr Informationen zum Nachhaltigkeits-Projekt "Mission 2025" gibt es auf der Homepage von Coca-Cola HBC Österreich

Mit einem Gesamtscore von 83,3 Prozent wurde der Coca-Cola HBC Österreich bewertet, wodurch der Hersteller der höchstbewertete Getränkeabfüller ist. "Wir sind sehr stolz, als Branchenführer in einer Gruppe mit internationalen Topunternehmen aus allen Sektoren zu sein, aber wir haben noch viel mehr vor", betont Michael Dickstein, Group Sustainability Director bei Coca-Cola HBC, "als gebürtiger Österreicher freut es mich besonders, dass unsere heimischen Kollegen ganz maßgeblich die Mission 2025 vorantreiben."Mark Joainig, Public Affairs and Communications Director bei Coca-Cola HBC Österreich, erklärt, wo die Schwerpunkte liegen: "Wir verfolgen zielstrebig unsere Vision einer klimafreundlichen Produktion in unserem Abfüllwerk in Edelstal sowie einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft, quasi eine Welt ohne Abfall. Wir sind uns bewusst, dass auch unsere Verpackungen im Fokus der aktuellen Diskussion stehen und wollen effektiv zur Lösung beitragen."