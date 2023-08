Coca-Cola HBC: Scan me if you can

Seit Beginn des Jahres werden hierzulande neben Plastikflaschen und Getränkekartons, auch alle anderen Kunststoffverpackungen in der gelben Tonne gesammelt. Dennoch herrscht Unsicherheit bei den Konsument:innen. Deshalb hat die Coca-Cola HBC Österreich gemeinsam mit Digi-Cycle eine Bewusstseinskampagne durchgeführt.

Unsicherheiten beim Trennen

Digitaler Recycling-Guide

Ergebnis der Aktion

Das ausgesprochene Ziel der Kampagne: eine höhere Recyclingquote. Doch diese ergebe sich erst durch Verbesserungen im gesamten Prozess, angefangen bei recyclingfähigen Verpackungen, die aus möglichst wenigen Materialkombinationen bestehen. Und auch die Einfärbung von Packstoffen und Druckfarben tragen zu einer Veränderung der Recyclingfähigkeit bei, sagt er weiter. Darüber hinaus seien auch leistungsfähigere Sortieranlagen vonnöten. Doch ganz essenziell sei auch der Einsatz der Konsument:innen, die Verpackungen noch immer besser trennen müssen.Ein großes Problem dabei ist, dass es auf Seiten der Konsument:innen noch immer Unsicherheiten gibt, was die korrekte Trennung ihrer Verpackungen angeht. Seit 2023 bestehen sämtliche PET-Produkte etwa von Coca-Cola, die in Österreich hergestellt werden, aus hundertprozentig recyceltem PET. Doch ohne "vorangehendes Sammeln" sei diese Innovation nicht möglich, betont Herbert Bauer, General Manager der Coca-Cola HBC Österreich in einer aktuellen Aussendung. Deshalb sei es wichtig, alle Flaschen und Dosen zurückzugewinnen. In diesem Sinne streicht Bauer auch die Wichtigkeit von regulatorischen Rahmenbedingungen, wie die 2025 in Österreich erfolgende Pfandeinführung bei Einwegverpackungen, hervor. Jede Kunststoffverpackung sollte den Weg in die gelbe Tonne finden, denn "landen Verpackungen im Restmüll, sind sie für das Recycling verloren", pflichtet auch Harald Hauke bei.Um unsicheren Konsument:innen Abhilfe zu leisten, wurde die App "Digi-Cycle" entwickelt. Sie unterstützt die Österreicher:innen als digitaler Recycling-Guide. Und so funktioniert's: Per Barcode-Scanning wird eine Trennanleitung des gescannten Produkts zur Verfügung gestellt. Aktuell sind bereits mehr als 15.000 Produkte in der App hinterlegt.Seit Anfang August wurde die Digi-Cycle App knapp 20.000-mal downgeloadet, durch die Aktion kamen zusätzliche knapp 1.500 Downloads hinzu. Gefahren ist das Bike 43 Stunden lang und hat dabei eine Strecke von 147 km zurückgelegt. Insgesamt konnte ein Volumen von 2.040 Litern gesammelt werden.