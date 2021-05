Die Getränke-Company schnürt zur UEFA Euro 2021 ein umfassendes Programm mit einer Medienoffensive, Gewinnspielen und limitierten Sammeldosen.

Sammeln, sammeln, sammeln

Mediale Begleitung

Der Countdown zur UEFA Euro 2020 läuft – diesmal wirklich! Coca-Cola ist "Stammspieler" bei diesem Sport-Großereignis mit globaler Bedeutung, das nach der Verschiebung vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 ausgetragen wird. Für die umfassende Kampagnen-Offensive dazu arbeitet das Unternehmen mit Fußballstar David Alaba zusammen, der bereits seit 2013 Markenbotschafter von Coca-Cola ist. "Es macht wieder große Freude zu sehen, was Coca-Cola für die Fans zur Europameisterschaft vorbereitet hat. Mir macht es Riesenspaß, dass ich dabei sein kann, und ich freue mich sehr, im Rahmen der Kampagne fußballbegeisterte Coca-Cola Fans auch persönlich kennenzulernen", sagt er und gibt damit schon Einblicke in das Geschehen. Das Meet & Greet ist nur eines von zahlreichen Preisen. Seit Ende März gibt es alle 90 Minuten mittels Gewinncodes unter den Verschlüssen der 0,5 Liter PET-Flaschen von Coca-Cola und Coca-Cola zero über die Coca-Cola App Preise wie Trikots, Tischfußballtische und weiteres zu gewinnen.Außerdem werden die 0,33 Liter Coke und Coke zero Dosen als limitierte Auflage zum Sammelobjekt. Mit Namen und Konterfei der ÖFB-Stars sind die elf Varianten ausgestattet, als zwölfter Mann bzw. zwölfte Frau am Feld gibt es Fans auch eine personalisierte Version. So geht's: Wer die ÖFB-Elf gesammelt hat, übermittelt ein Foto des gesamten "Teams" und bekommt wenige Tage später eine personalisierte Dose mit persönlichem Foto und Wunsch-Namen zugeschickt.Ab Mitte Mai gibt es zudem unter den Etiketten der gekennzeichneten Coca-Cola und Coca-Cola zero 0,5 Liter PET-Flaschen Panini-Sticker für die eigene Coca-Cola Seite im Sammel-Heft. Vierzehn verschiedene Sticker könne gesammelt und eingeklebt werden. "Wir haben die Panini-Sticker bereits bei den vergangenen Europa- und Weltmeisterschaften für unsere Konsumentinnen und Konsumenten angeboten und die Sammel-Leidenschaft geweckt. Das tolle Feedback war für uns Auftrag, auch bei der für Österreichs Fußballnationalteam wichtigen UEFA Euro 2020 Panini-Sticker in die Kampagne zu integrieren", so Malle weiters, "dieses Mal eben mit einem etwas anderen Spin."Medial wird das Programm durch einen internationalen TV-Spot mit lokalen Adaptionen begleitet. "Darin wird das verbindende Element des Fußballs thematisiert, das durch den Corona-bedingten Stillstand besondere Bedeutung bekommt", so Malle. Auch im Online-Bereich findet der Spot in Form von Adaptionen seinen Einsatz. Darüber hinaus wird das Coke-Programm im Out-Of-Home-Bereich kräftig "angefeuert". Am POS werden die Promo-Packungen und Gewinnspiele durch aufmerksamkeitsstarke Displays unterstützt. "Wir arbeiten derzeit noch an einer weiteren Aktion, mit der wir die heimischen Fußballfans überraschen werden. Ähnlich einem Fußball-Coach können wir aber erst kurz vor dem Anpfiff die finale Aufstellung und Taktik bekannt geben", will Alexander Malle dahingehend noch nicht zu viel verraten.