Coca-Cola: #wintergaudi bei Coca-Cola

Coca-Cola forciert mit Gewinnspiel und Schneeschuhlauf Challenge den Spaß am Winter.

Mit ihrer neuen Kampagne #wintergaudi zeigt Coca-Cola wie der Winter Freude machen kann, "da können sich Erwachsene oft ein Beispiel an Kindern nehmen, die den Winter ausgelassen genießen – sei es mit einem Schlittenrennen, Schneeballwerfen oder beim Schneemannbauen", so Lisa-Maria Moosbrugger, Senior Brand Manager Sparkling bei Coca-Cola Österreich, "mit #wintergaudi drehen wir die Uhr gewissermaßen zurück und zeigen, wie viel Spaß der Winter "Miteinand!" auch Erwachsenen bringt!"



Im Sinne dieser Kampagne verlost Coca-Cola über die Coca-Cola App täglich Preise mit winterlichem Spaßfaktor, wie Skibrillen oder Snow Tubes. Codes zum Mitmachen sind auf den 0,5L PET-Flaschen und 0,33L-Dosen Coca-Cola und Coca-Cola Zero zu finden.Wie verbindend Aktivitäten im Winter sein können, zeigt auch die Special Olympics Wintergaudi Schneeschuhlauf Challenge am 25. Jänner bei den Nationalen Winterspielen der Special Olympics beim Skilift Hrast im Kärntner Freistritz. Dabei ist nicht die maximale Geschwindigkeit das Maß der Dinge, denn es gewinnt die Paarung, die der Durchschnittszeit am nächsten kommt.

"Als weltweiter Gründungspartner von Special Olympics trägt Coca-Cola die Special Olympics im Herzen. Deshalb stellen wir mit der Unterstützung der Nationalen Winterspiele und insbesondere mit diesem lustigen #wintergaudi-Pausenprogramm gerne auch bei den nationalen Winterspielen in Kärnten die wunderbare, verbindende Botschaft von Special Olympics – die Inklusion und das gelebte "Miteinand!" – in den Mittelpunkt, indem Teilnehmer mit und ohne mentale Beeinträchtigung als Unified-Teams gemeinsam mitmachen", so Philipp Bodzenta, Unternehmenssprecher von Coca-Cola Österreich, "wir freuen uns schon sehr auf diesen Tag und laden alle ein, mit dabei zu sein!“



Begleitet werden die Maßnahmen vom neuen TV-Spot rund um die Frage "Wann war eure letzte Schneeballschlacht?".