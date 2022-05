Robert Kneschke/stock.adobe.com

Ein Kundenbindungsmagnet ist sicherlich das Multimarkenprogramm. Dabei schließen sich zwei oder mehr Handelsmarken zu einem gemeinsamen Loyalty-Ökosystem zusammen, innerhalb dessen die Kunden bei jeder beteiligten Marke Punkte sammeln und einlösen können.

Forrester Consulting hat im Auftrag von Comarch eine Studie zum Loyalty-Marketing & Bonusprogrammen durchgeführt. Der Bericht, für den mehr als 500 Entscheidungsträger für Kundenbindungsprogramme aus der DACH-Region, den USA, Frankreich und UK befragt wurden, gibt Einblicke, welche Programme ziehen und welche Potenziale in Kundenbindungsprogrammen stecken.

Loyale Kunden sind besonders in Krisenzeiten ein Segen. Doch wie bindet ein Unternehmen die Kunden langfristig und was zieht wirklich in der Kundenbindungs-Welt? Das haben sich Marktforscher Forrester