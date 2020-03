Confiserie Heindl: Ostern vor die Haustüre

Die Osterspezialitäten des Wiener Familienbetriebs werden ab sofort wieder nach Hause geliefert.

"Wenn es schon vielen verwehrt bleibt, bei ihren Lieben zu sein, so können unsere KundInnen – egal ob zum Verschenken oder selbst Genießen – sich und anderen mit unseren Köstlichkeiten die Zeit ein wenig versüßen", erklärt Barbara Heindl, MBA Head of Marketing und Sales, die Aktion. Mit Zustellkooperationspartner Mjam werden innerhalb von 45 Minuten (Mo-Sa, 12-18 Uhr), unkompliziert und kontaktlos in große Teile Wiens geliefert. Die Konsumenten haben innerhalb des umfangreichen Confiserie Heindl- und Pischinger Sortiments die Qual der Wahl. Nussbeugel und Schokomaroni sind dabei genauso erhältlich, wie saisonale Osterspezialitäten - vom Hasenpaar Jimmy und Kimy über vegane Gelee-Hasen bis hin zu 23 unterschiedlich gefüllte Schoko-Ostereier. Außerdem gibt es die exklusiven Ruby Häschen sowie fertig zusammengestellte Oster-Nesterln und die handgefertigten Präsenteier in unterschiedlichen Größen. Pischinger-Fans können sich zum Beispiel über die knusprig-frischen Mandel Torten in einer Geschenk-Dose mit Oster-Design freuen.