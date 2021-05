Confiserie Heindl: Von Frauen für Frauen

Der Süßwarenexperte stellt zum Muttertag das Thema Frauen in den Mittelpunkt - nicht nur durch eine große Auswahl an süßen Aufmerksamkeiten, sondern auch durch die eigene weiblich geprägte Geschichte.

In der Confiserie Heindl steht der Muttertag unter dem Motto "Von Frauen, für Frauen". "Der Muttertag ist ein besonderer Tag für uns. Seit der Unternehmensgründung im Jahre 1953 blicken wir auf 68 erfolgreiche und vor allem weibliche Jahre zurück", sagt Barbara Heindl, Head of Sales and Marketing in der Confiserie Heindl. Was ihre Großeltern Maria und Walter Heindl 1953 in einer angemieteten Backstube in Wien begannen, ist heute ein etablierter Familienbetrieb mit rund 255 Mitarbeitern und vor allem Mitarbeiterinnen. Aktuell liegt der Frauenanteil bei 80 Prozent, 11 von insgesamt 16 Abteilungen stehen unter weiblicher Leitung. Dabei ist, mit Ausnahme von Geschäftsführer Andreas Heindl, auch die Führungsetage komplett weiblich. So zeichnet Barbara Heindl für Marketing und Sales verantwortlich, ihre Schwester Caroline Wiesner-Heindl leitet den Heindl-SchokoClub mit rund 100.000 Mitgliedern. Nicole Heindl sorgt für die reibungslose Logistik der Confiserie und Jeannine Heindl verantwortet das SchokoMuseum mit Einblicken in die Schoko-Dynastie. Barbara Heindl erläutert: "Diese Entwicklung wurde nicht von Beginn an gezielt angestrebt – 1953 war die Frauenquote ja noch ein unbekannter Begriff – sondern hat sich natürlich ergeben. Meinen Großeltern war es immer schon wichtig, nicht nur unternehmerisch erfolgreich, sondern auch ein menschlicher Arbeitgeber zu sein. Diese Philosophie führen wir nun fort und bemühen uns, für Frauen sowie Männer, die Vereinbarkeit von Arbeit und Kinderbetreuung sicherzustellen."

Daher ist es auch kaum verwunderlich, dass die Confiserie Heindl gerade auch ein besonderes Augenmerk auf den Muttertag legt. Süßwaren gehören zu den beliebtesten Aufmerksamkeiten und die Heindl-Mitarbeiterinnen greifen den Schenkenden gerne bei den Präsenten unter die Arme und kreieren individuelle Blumen-Konfekt-Arrangements. "Diese Symbiose ist hierzulande einzigartig und kommt daher sehr gut an, die Produkte zählen Jahr für Jahr und quer durch Österreich zu unseren meistverkauften Artikeln rund um den Muttertag. Fast genauso beliebt sind Mischungen, die mit handverlesenen Pralinen- und Konfektsorten befüllt sind und passende Aufschriften wie Alles Gute oder Süße Momente tragen", lässt Barbara Heindl wissen. Sie ist zuversichtlich, dass die Pandemie der Muttertags-Euphorie keinen Abbruch tut. "Gerade in der aktuellen Zeit mit Home-Office und gleichzeitiger Kinderbetreuung müssen insbesondere viele Frauen mit hohen Mehrbelastungen umgehen. Umso schöner ist es dann, wenn die Kinder diese Mühen durch eine kleine Aufmerksamkeit wertschätzen", findet Barbara Heindl.