Bioethanol darf nun auch für Desinfektionsmittel verwendet werden, Agrana liefert seit Anfang der Woche an die Industrie. Die Vorarlberger spenden indessen Hochprozentiges.

Desinfektionsmittel

Desinfektionsmittel sind seit Wochen Mangelware, nicht zuletzt, weil auch der Alkohol knapp wird. Nun wurde vom Umweltministerium, wie die APA berichtet, bei Erlass die Ausnahmegenehmigung zur Verwendung von Bioethanol für Desinfektionsmittel erlaubt. So darf der Zuckerkonzern Agrana den hochprozentigen Alkohol, der vorwiegend aus stärkehaltigen Getreidearten wie Weizen oder Mais sowie aus Zuckerrübendicksaft hergestellt wird, und eigentlich nur für Treibstoffe gedacht ist, an die Industrie, nicht an Apotheken liefern, um beim Kampf gegen den Coronavirus zu unterstützen. Am Montag startete der erste Tankwagen.Auch Brennereien könnten ihren Beitrag leisten und statt Schnaps Desinfektionsmittel herstellen. Diesen Ansatz verfolgt bereits die Destillerie Freihof in Lustenau. Sie haben den Aufruf gestartet, hochprozentigen Alkohol für die Herstellung vonzu spenden. Zahlreiche Vorarlberger seien diesem bereits nachgekommen. "Wir haben keine Ahnung, mit wie viel wir rechnen können. Das werden wir dann am Donnerstag wissen, wenn wir alles ausleeren. Am Freitag oder Anfang der Woche werden wir alles zu einem möglichst hochprozentigen Alkohol hochbrennen", so Freihof-Chef Johann Drexel gegenüber der APA und versichert, sich bei der weiteren Produktion an das Desinfektionsmittel-Rezept der WHO zu halten. Die Desinfektionsmittel sollen anschließend in Absprache mit der Gemeinde an Arztpraxen, Pflegeheime, eventuell auch an Supermärkte gespendet werden. Die Kosten von ca. 10-15 Euro pro Liter tragen zu Hälfte Johann Drexel sowie der Liechtensteiner Unternehmer Florian Fritsch, nach dessen (Schnaps-)Idee das Projekt umgesetzt wird. Alkohol-Spenden sind bei Freihof noch bis Mittwochmittag möglich.