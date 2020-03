Coronavirus: Corona und die Milchindustrie

Rupp „In unserem Export-Geschäft unterscheiden wir die Bereiche des EU-Binnenmarktes sowie Märkte außerhalb der Europäischen Union.

Innerhalb der EU gibt es einen deutlichen Anstieg im Retail. Die Nachfrage nach Lebensmitteln, die wie unsere Schmelzkäseprodukte eine längere Haltbarkeitsdauer haben, ist seit Ausbruch der Krise gestiegen. Hinzu kommt, dass unsere Produktion im Zentrum von Europa liegt - in Österreich und Süddeutschland. Daher können wir, trotz aufkommender Schwierigkeiten in den Lieferketten, die Kunden innerhalb der EU weiterhin gut bedienen. Außerhalb des europäischen Absatzmarktes spüren wir eine deutliche Verunsicherung bei unseren Kunden, auch jenen im Einzelhandelsgeschäft. Ähnlich wie in unserem Heimatmarkt Österreich ist es auch in vielen anderen Märkten zu sogenannten Hamsterkäufen gekommen. Um die gestiegene Nachfrage international zu befriedigen, benötigen wir aufgrund der längeren und erschwerten Lieferketten allerdings mehr Zeit als regulär. Positiv stimmt uns, dass die Nachfrage nach unseren Retail-Produkten im Fernen Osten, insbesondere auch China, weiterhin konstant stark ist. Was aber sowohl in der EU, als auch in den internationalen Absatzmärken deutlich zurück gegangen ist, ist die Nachfrage nach Food Service Produkten. Unsere Produktion läuft auch in dieser bisher nie da gewesenen Situation täglich weiter um zur Lebensmittelversorgung beizutragen. Sicherheit und Gesundheit der Belegschaft und Kunden hat bei uns natürlich oberste Priorität. Daher sind Produktionsleitung, Qualitätsmanagement, HR und Geschäftsführung in einem permanenten, sehr engen Austausch. Zusätzlich kommen bei uns noch logistische Herausforderungen wie verstärkte Grenzkontrollen innerhalb der EU, ein Mangel an Versandcontainern und ein starker Anstieg der Frachtkosten und Preise hinzu, die wir aber nicht an den Kunden weitergeben. Generell ist die Zeit momentan für alle, nicht nur für die Lebensmittelindustrie, ungewiss. Das führt zu einer Planungsunsicherheit – nicht nur bei uns, sondern auf dem gesamten Weltmarkt. Wir haben daher verschiedene Szenarien entwickelt, um schnell auf neue Gegebenheiten reagieren zu können."